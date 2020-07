A Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza foi encerrada ontem (30). No entanto, em Formiga, há muitas pessoas que fazem parte do grupo prioritário que ainda não foram imunizadas.

Para alcançar essas pessoas, a Secretaria de Saúde realizará uma semana especial da campanha de vacinação contra a gripe – Influenza Trivalente que ocorrerá de 6 a 10 de julho, nas Unidades Básicas de Saúde.

De acordo com a programação, as doses serão disponibilizadas de 9h às 15h30, de acordo com a organização de cada unidade, para que não haja aglomeração de pessoas.

De acordo com a equipe da pasta, gestantes, puérperas com até 45 semanas pós-parto e crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias fazem parte do grupo prioritário.