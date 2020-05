A terceira fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe teve início em Córrego Fundo nesta semana.

Nesta etapa serão vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), adultos de 55 a 59 anos e professores de escolas públicas e privadas.

A campanha está prevista para ocorrer até o dia 5 de junho. Idosos e pessoas público-alvo de outras fases que ainda não foram imunizados também terão prioridade.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as vacinas têm chegado em remessas parceladas aos municípios. Assim, solicita-se que os usuários dos serviços de saúde que forem se vacinar, entrem em contato com as unidades de saúde para confirmar se há doses disponíveis na data.