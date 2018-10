A Secretaria de Gestão Ambiental de Formiga iniciou nessa segunda-feira (22), a aferição e medição de gases exalados da combustão dos rejeitos aterrados no lixão da rua Euclides da Cunha, no bairro Água Vermelha. O trabalho está sendo feito pela empresa Ecoamb, de Betim, contratada pela Prefeitura.

Os aparelhos instalados no local emitirão relatórios, após as análises dos gases. Um servidor da Prefeitura está acompanhando o trabalho.

Segundo a secretária de Gestão Ambiental, Giovana Borges, essa é uma etapa importante para o início dos serviços que serão feitos no local para solução do problema ambiental que gera transtornos aos moradores do bairro. “Já estamos providenciando a contratação de outra empresa que irá executar o projeto elaborado por uma equipe técnica da secretaria. Ele visa sanar a combustão, estabilizar os taludes e prevenir contra novos princípios de incêndio no local”, explicou.