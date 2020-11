A campanha de Natal do Tatame do Bem já começou.

O “Natal do Bem”, que está sendo realizado pelo nono ano consecutivo, busca presentear crianças atendidas pelo projeto, por meio do apadrinhamento de cartinhas por voluntários da comunidade.

Para adotar uma cartinha, basta ir a um dos pontos de distribuição no município de Formiga: loja Cacau Show Formiga, Bonotoy, Biba Papelaria, Bambolê, Zeca Papelaria e Tião Calçados ou entrar em contato com o Tatame do Bem pelo telefone (37) 999188029, que os voluntários levam uma cartinha até os doadores.

No entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, este ano o Natal do Bem terá um sentido diferente, como explica o presidente do projeto, Rodrigo Assalin. “A adoção das cartas segue como nos anos anteriores, o que muda é a forma de entregar os presentes que era feita com uma grande confraternização entre os alunos e suas famílias, professores, voluntários e parceiros do Tatame do Bem. Este ano teremos que nos adaptar à realidade da pandemia que estamos vivendo. Por isso, entregaremos os presentes arrecadados na casa de cada aluno, levando a alegria do Natal às famílias atendidas pelo projeto. Será uma forma de fortalecer a esperança dos nossos guerreirinhos em um futuro menos duro do que o que eles estão vivendo agora”, enfatizou o presidente.