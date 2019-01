Nessa segunda-feira (28), foram iniciados os primeiros trabalhos para a construção da sede própria do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

O prefeito Eugênio Vilela e o secretário municipal de Obras, José Ronaldo do Couto, acompanharam o começo dos serviços, que são de limpeza e terraplenagem do terreno e abertura de uma rua para acesso ao Caps. O terreno onde funcionará o Centro de Atenção Psicossocial fica na rua Terezinha Rosalina de Souza, no bairro Bela Vista.

A licitação para construção da sede própria ocorreu no dia 18 de janeiro e a empresa vencedora foi a LBD Engenharia Eireli, de Arcos, que ofertou o menor valor das empresas habilitadas. O preço dado por ela foi de R$1.198.395,04 e o valor máximo da licitação foi de R$1.435.126,32.