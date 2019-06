A Secretaria de Gestão Ambiental iniciou nessa quarta-feira (12), a limpeza do rio Formiga.

A atividade está sendo realizada pelos servidores da pasta, que contam com o auxílio de uma escavadeira hidráulica.

No momento, os trabalhos estão ocorrendo na região central da cidade, entre a ponte próxima ao estádio Juca Pedro (campo do Formiga) e a ponte que fica na região do “Comercial JK”. No entanto, de acordo com a Gestão Ambiental, toda a extensão do rio receberá o procedimento de manutenção, que consiste na retirada da vegetação existente na calha e remoção das ilhas de areia.