Após um longo período chuvoso, teve início nessa sexta-feira (20) s trabalhos da segunda etapa de pavimentação no bairro Balbino Ribeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, as ruas que serão pavimentadas são as seguintes: Cipó da Prata; Bromélia; Gengibre Azul; Érica; Cipó de São João e Gloxínia. O contrato dos trabalhos é no valor de R$198.700.

As atividades serão desenvolvidas pela empresa “Effes Service”. Durante os trabalhos, servidores da empresa voltarão às ruas recapeadas na primeira etapa para realizar alguns reparos, que não foram feitos antes devido às intensas chuvas.

A continuação da rua Bromélia e a rua Alamanda serão pavimentadas na terceira fase dos trabalhos.