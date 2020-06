A Escola Sagrado Coração de Jesus, mantida pela Apae de Formiga iniciou suas aulas não presenciais com os alunos do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) anos iniciais e finais. A efetivação de atividades pedagógicas domiciliares não presenciais na educação especial foi autorizada pelo Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação, juntamente com as federações das Apaes de todo o Brasil.

As aulas acontecem via aplicativo de mensagens de celular (WhatsApp), de segunda à sexta-feira, no turno que cada aluno está matriculado. Durante os últimos dias, o setor pedagógico da entidade esteve em contato com os pais para orientar e entregar o material pedagógico para acompanhamento das aulas, já que as atividades serão aplicadas no domicílio. Os professores, de suas casas, enviam as atividades, por meio de vídeos e áudios e estão à disposição para sanar dúvidas e dar dicas. As famílias que não dispõem do aplicativo são contatadas, retiram as tarefas impressas na escola e recebem todas as orientações para também cumprir o processo.

“É um método novo para todos do setor pedagógico, educadores, alunos e pais, mas que bom que a tecnologia se coloca a nosso favor para poder dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem para nossos alunos. A equipe pedagógica está demonstrando total criatividade e dinamismo para colocar em prática este novo método e o resultado começa a surgir, já que, os pais, em contrapartida, nos enviam vídeos e fotos com o desenrolar das atividades”, comentou Sandra Mara Rios Ferreira, diretora escolar da entidade.