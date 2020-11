Teve início o período para renovação das matrículas para a educação infantil e ensino fundamental da rede municipal de ensino para o ano de 2021.

Para a renovação das matrículas dos estudantes da educação infantil e ensino fundamental serão seguidos os critérios estabelecidos pela Portaria nº 06, de 20 de outubro de 2020.

Os pais ou responsáveis pelos estudantes devem comparecer a unidade de ensino ao qual o aluno está matriculado. Adotando todas as medidas de segurança estabelecidas pelos Decretos Municipais e em consonância com as deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19.

“Excepcionalmente, aqueles que não puderem comparecer a unidade de ensino para realizar a renovação de matrícula por força maior, devem manifestar a direção escolar o interesse de continuidade de estudos na referida unidade de ensino onde o estudante se encontra matriculado no ano de 2020”, informou a Secretaria de Educação e Esportes.