Os treinos do Projeto Futuro Atleta, Futuro Cidadão já começaram. O projeto é uma realização do Unifor-MG, em parceria com o Governo Federal, por meio do programa da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite empresas e pessoas físicas investirem parte do que pagariam do Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte.

As empresas podem investir até 1% desse valor e as pessoas físicas, até 6% do imposto devido. A empresa parceira do projeto Futuro Atleta, Futuro Cidadão é a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

O objetivo do projeto é favorecer a sistematização do ensino e da prática regular do futsal, para crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos, alunos da rede pública de ensino e residentes em áreas tidas como de vulnerabilidade social em Formiga.

Outro ponto é oportunizar a 60 alunos, o acesso às práticas esportivas gratuitas e de qualidade, complementadas por outras vivências (oficinas) educativas, na visão do esporte como direito social e possibilidade de complementaridade educacional.

Os treinos de futsal acontecem no Clube Unifor, às terças e sextas-feiras, sub-9 das 13h30 às 15h e sub-11 das 15h30 às 17h.

Segundas e quintas-feiras sub-13 das 13h às 15h e sub-15 das 15h às 16h30.