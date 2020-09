Depois de mais de 90 dias sem chuvas significativas, uma frente fria deve fazer com que as primeiras pancadas de chuva da primavera sejam registradas durante esta semana no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo Ruibran dos Reis, climatologista do Climatempo, a previsão é de chuvas a qualquer hora do dia entre segunda (21) e quarta-feira (23).

“Depois de mais de 20 dias com predominância da massa de ar quente e seco, a frente fria consegue furar o bloqueio”, conta Reis.

Algumas cidades tiveram chuvas fracas durante a noite de domingo (20), com a chegada da frente fria. No entanto, são as precipitações dos próximos dias que devem causar elevação na umidade relativa do ar da região, que fica entre 40% e 75%.