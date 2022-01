Nesta quinta-feira (20) completa um ano que teve início a vacinação contra a Covid-19 em Formiga.

O primeiro formiguense que recebeu o imunizante foi o técnico em enfermagem, Helton Bento da Silva. Outros formiguenses, representando os servidores das diversas áreas da Saúde no município, também foram imunizados durante o ato, que ocorreu no Cemap.

“Este é um momento muito importante para a nossa cidade. Estávamos ansiosos pela chegada das vacinas e hoje iniciamos a etapa de imunização daqueles que estão à frente do combate à Covid-19, sempre fazendo o melhor para a população. No entanto, é importante que todos continuem com as medidas preventivas”, ressaltou o prefeito Eugênio Vilela, naquela ocasião. Inicialmente, Formiga recebeu 850 doses da vacina.

De lá pra cá, mais de 54 mil pessoas já receberam pelo menos duas doses do imunizante, o que corresponde a quase 80% da população vacinada.