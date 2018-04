O início do mês de maio, que começa na próxima semana, promete baixar ainda mais as temperaturas em Minas Gerais devido ao avanço de uma massa de ar frio sobre o estado. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“A gente percebe nos sinais atmosféricos a possibilidade de uma onda de frio mais intensa na primeira semana de maio, o que não significa que o outono e, até mesmo o inverno, serão mais rigorosos. Por enquanto as características da estação estão normais, dentro do esperado”, explica Anete Fernandes, meteorologista do órgão.

Com a chegada da massa de ar frio, a sensação térmica deve ser mais baixa, principalmente no amanhecer e à noite.

Semana com céu nublado

Neste início de semana, conforme o Inmet, o céu permanece nublado em todo o estado. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada nesta segunda-feira foi de 13,7°C. Á tarde, os termômetros devem marcar 26°C, e a umidade relativa do ar fica em torno de 50%.

Não há chance de chuva para a capital e região metropolitana. Precipitações fracas devem ocorrer apenas nos vales do Mucuri, Rio Doce, Jequitinhonha, também na Zona da Mata e Leste de Minas.

As demais regiões do estado têm previsão de céu nublado com nevoeiros ao amanhecer. A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira no estado foi de 8°Cs em Monte Verde, no Sul de Minas.

À tarde, em Montalvânia, na faixa Norte do estado, os termômetros podem marcar 32°C, o maior índice para previsto para Minas.