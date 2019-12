Redação Últimas Notícias





Os temporais registrados neste final de ano em Formiga fizeram com que muitas pessoas se recordassem de épocas passadas, quando a chuva não dava trégua durante o mês de dezembro e as tempestades ocorriam até a virada do ano.

Parece que a chuva veio para ficar. De acordo com o Instituto Climatempo, as áreas de instabilidade devem continuar em todas as regiões de Minas até, ao menos, a próxima sexta-feira (13).



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de temporal para a região Centro – Oeste, Triangulo Mineiro/Alto Paranaiba, Campo Das Vertentes De Minas, Sul/Sudoeste Mineiro.

O alerta foi emitido para Formiga e outras diversas cidades da região. Há riscos potenciais para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Confira a lista completa.