O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, no dia 15.03.2019, abriu, de ofício, inquérito para apurar disseminação de informações falsas (fake news), ofensas, denunciações caluniosas e ameaças nas redes sociais contra o STF e seus ministros, e a verificar a existência de esquemas de financiamento, com o intuito de lesar ou expor a perigo a independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito.

No dia 16.03.2019, Dias Toffoli disse ao jornal “O Estado de S. Paulo”: “Esse assassinato de reputações que acontece hoje nas mídias sociais, impulsionado por interesses escusos e financiado sabe-se lá por quem, deve ser apurado com veemência e punido no maior grau possível… Isso está atingindo todas as instituições e é necessário evitar que se torne uma epidemia.”

No dia 16.04.2019, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, indeferiu o pedido da ex-procuradora geral da República, Raquel Dodge, para arquivar o inquérito.

A seguir, alegou ter a Constituição Federal atribuído ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, mas manteve as investigações penais e inquéritos na Polícia Judiciária e, excepcionalmente, com o STF, nos termos do artigo 43, do seu Regimento Interno (que tem força de lei), o qual prevê: “Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro.”