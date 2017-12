Termina nesta quinta-feira (28) o período de inscrição para o Programa de Estágio da Petrobras Distribuidora 2018. As oportunidades são para estudantes de níveis superior e médio (cursos técnicos), de diversas localidades do Brasil. Para se cadastrar e obter mais informações sobre a lista de cursos disponíveis, duração, processo seletivo, benefícios e requisitos do estágio, basta acessar o site da Petrobras ou via SAC (0800-728-9001).

Os estudantes de nível superior devem estar matriculados nos dois últimos anos (ou quatro últimos semestres) do curso. Já para os de nível médio que concluíram as disciplinas, é possível realizar o estágio na companhia, desde que a instituição de ensino informe, por meio de declaração, que ele é indispensável para obter o certificado ou diploma de formação. Os candidatos que se cadastraram anteriormente no Programa de Estágio da Petrobras Distribuidora devem atualizar os dados realizando uma nova inscrição.

Experiência

O objetivo do Programa de Estágio é proporcionar aos estudantes uma bem-sucedida experiência de aprendizagem. Além de capacitação técnica, a prática possibilita o desenvolvimento sociocultural e das relações de trabalho, fundamental para a atuação dos futuros profissionais.

A Petrobras Distribuidora assumiu a meta de 50% de participação de estudantes negros (as) no Programa de Estágio. A companhia pretende atingir um quadro de estagiários semelhante à realidade nacional, na qual 50,74% se declaram negros, conforme demonstra o censo do IBGE de 2010.