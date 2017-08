Termina na próxima segunda-feira (7), às 23h59, o prazo para professores da rede pública estadual e municipal, além de servidores públicos do Poder Executivo Federal, se inscreverem para trabalhar no Exame Nacional do Ensino Médio 2017 como certificadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A remuneração é de R$ 318 por dia, com 12 horas de trabalho.

Os interessados devem acessar o portal do Inep ou baixar o aplicativo da Rede Nacional de Certificadores (RNC), disponível para Android e IOS. Mas, antes da inscrição, é preciso fazer um cadastro no Sistema da RNC, também via portal do Inep.

Para atuar na RNC é indispensável ter smartphone ou tablet com acesso à internet móvel, com especificações técnicas detalhadas no edital, para acessar o aplicativo que permite o contato dos certificadores com o Inep.

Os certificadores precisam, ainda, ter computador com acesso à internet para realização do curso de capacitação. Só serão aceitos na RNC aqueles que conseguirem aproveitamento mínimo no curso de capacitação a distância oferecido pelo Inep.

Servidores públicos do Poder Executivo Federal podem se inscrever para a RNC, desde que não estejam de licença, afastados ou inativos. Já os docentes das redes públicas estaduais e municipais devem ser efetivos, devidamente registrados no Censo Escolar. A formação mínima exigida é o Ensino Médio. Os certificadores também não podem estar inscritos no Enem 2017, nem ter parentes de até terceiro grau fazendo o exame este ano.