A Universidade Federal de Viçosa (UFV) abriu inscrições para o concurso público de professores. Há sete vagas nos campi de Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba.

Os editais estão disponíveis para download no site da instituição.

Em Viçosa, o Departamento de Economia Rural tem uma vaga para doutores em economia, economia aplicada, economia rural/agrícola, economia do desenvolvimento, desenvolvimento econômico ou economia matemática. As inscrições vão até esta quinta-feira (15).

No Departamento de Biologia Vegetal, há uma vaga para doutores em fisiologia vegetal ou áreas afins. As inscrições seguem até 6 de janeiro de 2017.

Já no Departamento de Direito, há uma vaga para professor substituto. O candidato deve ter graduação no curso de direito. As inscrições terminam no 19 de dezembro.

Em Florestal há uma vaga para professor visitante com exigência em graduação e título de doutor em Biologia Vegetal com ênfase em anatomia vegetal, com tese defendida há, pelo menos, dois anos. Inscrições seguem até 2 de fevereiro de 2017.

Há duas vagas para professores substitutos para o campus de Rio Paranaíba. Uma é para graduados em agronomia/engenharia agronômica e outra para graduados em ciências biológicas. As inscrições terminam no dia 19 dezembro.