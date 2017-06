A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Semcelt) de Arcos está com inscrições abertas para a 3ª edição do Festival da Canção da cidade, que vai ocorrer entre os dias 15, 16 e 17 de setembro, na Casa da Cultura. Os interessados devem se inscrever pelo site do evento até o dia 14 de agosto.

De acordo com a Semcelt, o festival dá a oportunidade de valorização dos artistas e compositores arcoenses mostrarem os trabalhos e produções e também promove um intercâmbio com artistas de diversas regiões do Brasil.

Em 2017, a organização vai oferecer R$ 20 mil em premiações, sendo que R$ 8 mil serão para o primeiro lugar, R$ 4 mil para o segundo, R$ 2 mil para o terceiro e R$ 1,5 mil para o quarto colocado. Também vai ser entregue o prêmio de R$ 1,5 mil para a melhor letra, melhor arranjo e melhor intérprete.

Durante o evento, serão selecionadas 28 músicas, das quais metade de autores de Arcos e as outras 14 de todo o Brasil. Todas serão apresentadas nos dois primeiros dias do evento e sete de cada categoria serão selecionadas para a final, no dia 17.

Para os turistas participantes, haverá alojamento e alimentação custeados pela Semcelt. Outras informações estão disponíveis no regulamento ou pelo telefone (37) 3359-7900.