Redação Últimas Notícias

A Secretaria de Cultura (Secult)divulgou na manhã desta quinta-feira (16) o regulamento do concurso de grupos carnavalescos que será realizado em Formiga.

Conforme o regulamento, as inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pela internet entre os dias 3 e 7 de fevereiro. O cadastro será feito com o preenchimento do formulário de inscrição disponível no site da Prefeitura e envio dele para o e-mail: concursocarnavalformiga@gmail.com. Não será cobrada taxa de inscrição.

Poderão participar do concurso grupos musicais, representados por pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras. A idade mínima para participar do concurso é de 16 anos.

Confira o regulamento

Os grupos podem contar com, no máximo, 20 integrantes no palco. Caso o grupotenha mais integrantes, os membros excedentes poderão se posicionar em frente ao palco para participar da apresentação.

Cinco grupos serão selecionados para se apresentarem no domingo de carnaval (23 de fevereiro). A seleção será realizada no dia 11 de fevereiro,por meio de votação popular, via internet.

As apresentações ocorrerão a partir das 18h, na praça do Terminal Rodoviário. Cada grupo terá o tempo mínimo de 40 minutos e o máximo de 50 minutos para se apresentar.A escolha do melhor grupo também será feita por votação popular. A votação será feita, via internet, no dia do evento.

Serão premiados com troféus os três grupos que obtiverem mais pontuações e no prazo de 30 dias com as seguintes quantias em dinheiro: R$2 mil (1º lugar); R$1.200 (2º lugar) e R$800 (3º lugar).

De acordo com a Secretaria de Cultura, o concurso será realizado como objetivo de desenvolver e aprimorar a cultura musical e proporcionar um espaço para que artistas do estilo carnavalesco possam se apresentar como parte da programação oficial do Carnaval 2020 em Formiga.