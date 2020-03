Os interessados em participar do concurso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Formiga (Previfor) terão mais alguns dias para se inscreverem.

O prazo de inscrição, que se encerraria nesta quinta-feira (5), foi prorrogado para até a próxima terça-feira (10). As fichas deverão ser preenchidas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Consulplan.

A retificação do edital informando a prorrogação das inscrições e demais dados sobre o concurso foi publicada no site oficial da Prefeitura de Formiga no link “Transparência”.

As inscrições serão efetivadas somente após a confirmação do pagamento feito por meio de boleto bancário até a data do vencimento. O valor delas é de R$80, para cargos de nível superior e R$65, para cargo de nível médio.