O período de inscrições para o concurso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Formiga (Previfor) começa na segunda-feira (3) e termina no dia 5 de março.

As fichas deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do sítio oficial do Instituto Consulplan.

As inscrições serão efetivadas somente após a confirmação do pagamento feito por meio de boleto bancário até a data do vencimento. O valor delas é de R$80 para cargos de nível superior e R$65 para cargo de nível médio.

O certame destina duas vagas para cargos de ensino superior (controlador interno previdenciário, com salário de R$2.191,03, e advogado previdenciário, com vencimento no valor de R$3.143,11) e uma vaga para ensino médio (assistente previdenciário, com salário de R$1.806,54).