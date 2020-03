Redação Últimas Notícias

Os interessados em participar da seleção do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Formiga (Previfor) tem até as 16h desta terça-feira (10) para se inscrever.

A inscrição poderá ser realizada exclusivamente pelo site da empresa organizadora, a Consulplan (clique aqui).

As matrículas serão confirmadas somente após o pagamento feito por meio de boleto bancário até a data do vencimento. O valor da inscrição é R$80 para cargos de nível superior e R$65 para cargo de nível médio.

O concurso do Previfor destina duas vagas para cargos de ensino superior (controlador interno previdenciário, com salário de R$2.191,03, e advogado previdenciário, com vencimento no valor de R$3.143,11) e uma vaga para ensino médio (assistente previdenciário, com salário de R$1.806,54). A prova será aplicada no dia 29 de março.

As provas para os cargos de nível superior serão aplicadas na parte da manhã, a partir das 8h. Para o cargo de assistente previdenciário a prova ocorrerá na parte da tarde, às 14h30. Os locais de realização das avaliações serão definidos e divulgados posteriormente.