As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Luz estão inscrições abertas. De acordo com o edital, são ofertadas 90 vagas em diversas áreas do Poder Executivo para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$1.100,00 a R$ 12.535,54.

Os interessados têm até o dia 13 de outubro para se inscrever. O cadastro deverá ser feito exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

A taxa de inscrição varia de R$ 45 a R$ 70, de acordo com a escolaridade. O prazo para pedir a isenção da taxa é até quarta-feira (15).

Vagas