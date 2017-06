Foram prorrogadas até às 19h de domingo (2), as inscrições para o Processo Seletivo que tem o objetivo de preencher 316 vagas no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC), o Hospital do Barreiro. Desse total, 32 vagas são reservadas a pessoas com deficiência.

A contratação de novos profissionais vai atender a demanda da primeira fase de ampliação do hospital. A previsão é que em agosto sejam abertos mais 99 leitos, dobrando a capacidade de atendimento, e totalizando 189 leitos, sendo 30 de CTI, e ampliando as salas de cirurgias de 2 para 6.

Os salários vão de R$ 1.917,83 a R$ 7.996,91 e as jornadas variam de 120 a 200 horas mensais. O edital está disponível no site do HMDCC e as inscrições podem ser feitas no site da Prestarh.

Seleção

São ofertadas vagas para médicos (67), enfermeiros (21), biomédico (1), técnico em enfermagem (208), auxiliar de farmácia (9), técnico em radiologia (6), analista administrativo/administração hospitalar (1), assistente social (1) e técnico em segurança do trabalho (2). Além dessas, o processo seletivo contempla os cargos de técnico em administração e de técnico em contabilidade para o Quadro de Reserva Técnica.

A seleção varia de acordo com o cargo. Em todas as funções serão avaliados habilitação técnica, títulos acadêmicos e experiência profissional. No caso dos cargos de nível superior e para os técnicos em radiologia, os candidatos e candidatas passarão por uma segunda etapa que consiste em uma entrevista.

Cronograma ampliação

A segunda fase de ampliação do HMDCC está prevista para novembro com o funcionamento de 343 leitos, o que representa 76% da capacidade total do hospital. O número de vagas de CTI passará de 30 para 50.

A terceira ampliação até a ativação total está programada para março de 2018, atingindo 451 leitos, sendo 80 de CTI e saindo de seis salas de cirurgias para 12.