Se encerram nesta quarta-feira (2), as inscrições para o curso de salvamento aquático e Atendimento Pré-Hospitalar (APH). O treinamento é gratuito e será promovido pelo Corpo de Bombeiros.

Foram disponibilizadas 24 vagas. De acordo com a Prefeitura, até a manhã desta quarta-feira o curso contava com apenas 10 inscritos e serão necessários no mínimo 16 para a realização do curso.

O treinamento ocorrerá entre os dias 7 e 11 deste mês. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Econômico, localizada no Terminal Rodoviário.

Os candidatos devem ser maiores de 18 anos. Eles passarão por uma avaliação na sexta-feira (4) que consistirá em correr 1.500 metros em até 12 minutos e nadar 50 metros em até 1 minuto. As provas serão realizadas do Unifor-MG.

A carga horária do curso é de 40 horas e as aulas serão ministradas por bombeiros, nos períodos da manhã e da tarde. Com a aprovação nas provas práticas e teóricas, os participantes receberão ao final do curso um certificado do Corpo de Bombeiros.