As inscrições para o curso online gratuito de inglês instrumental terminam na sexta-feira (15). As aulas são direcionadas a alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação do Unifor-MG e aos funcionários da Fundação Educacional de Formiga (Fuom).

A inscrição pode ser feita neste link ou na Central de Atendimento ao Estudante (CAE), no prédio 1 do campus. O horário de funcionamento é das 8h às 13h e das 18h às 21h.

A carga horária do curso é de 40 horas e são oferecidas 200 vagas. Para ter direito à declaração de participação, o discente deverá cumprir as seguintes exigências: ter 75% de frequência e participar das avaliações de aprendizagem propostas pelo professor.

O aluno dos cursos de graduação e pós-graduação, aprovado, fará jus à certificação – com validade para disciplina optativa e atividades complementares. Já os funcionários da Fuom, desde que aprovados, receberão o certificado de conclusão de curso. A matrícula é R$30 e as mensalidades são gratuitas.