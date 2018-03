O Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga (Sinrural), em parceria com o Senar Minas está com inscrições abertas para o curso de Custo de Produção, voltado para criadores de gado.

O curso será ministrado das 8h às 17h, entre os dias 26 e 28 deste mês.

De acordo com o sindicato, ao aperfeiçoar o manejo do gado, o produtor consegue reduzir custos e aumentar a qualidade e a produtividade do leite.

As habilidades básicas são: autoestima e relações interpessoais; qualidade pessoal; saúde e segurança no trabalho; raciocínio verbal e numérico (leitura funcional e cálculos simples) e visão crítica.

Específicas e gerenciais: levantamento patrimonial /importância da coleta de dados e ferramentas utilizadas /atitudes necessárias para o sucesso na coleta de dados /características da propriedade /noções de área, prazo e estado de conservação /inventário /planilhas /definição dos critérios de agrupamento de dados /balanço patrimonial /cálculo e análise /balanço patrimonial indexado /interpretação de dados /coleta de dados /importância da coleta de dados para obtenção do custo de produção / atitudes da pessoa para a coleta de dados / características da propriedade / medidas de área, de volume e de peso /indicadores de produção / ferramentas para coleta de dados /tabulação dos dados /planilhas; critérios de agrupamento de dados /cálculo sobre produção e produtividade / definição de índices /conceitos: longo prazo e curto prazo /cálculo e importância dos custos /conceitos e indicadores de desempenho /interpretação de dados /processo decisório.

O público alvo será os produtores rurais e pessoas interessadas no setor produtivo. Serão disponibilizadas 12 vagas. A capacitação ocorrerá na sala de eventos do sindicato.

As inscrições podem ser feitas no sindicato, localizado na avenida Rio Branco 485, ou pelo e-mail sinrural@gmail.com. Mais informações pelos telefones: (37) 3322-1762, (37) 9 8829 2730 e (37) 9 9106 5332.