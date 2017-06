Da Redação

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas até esta sexta-feira (23), para quatro cursos de licenciatura.

Serão oferecidas 652 vagas para os cursos: licenciatura em Computação, em Educação Física, em Matemática e em Pedagogia. Os cursos serão oferecidos em 13 polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Bicas, Boa Esperança, Cataguases, Conselheiro Lafaiete, Governador Valadares, Ilicínea, Juiz de Fora, Lagoa Santa, Santa Rita de Caldas, Sete Lagoas, Timóteo, Tiradentes e Ubá. Os cursos e as vagas, no entanto, variam conforme o polo.

Os interessados poderão optar por duas modalidades de ingresso: Processo Seletivo de Provas, concorrendo a proporção de 70% do total das vagas, ou aproveitamento da pontuação obtida na edição de 2015 ou 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), concorrendo a proporção de 30% do total das vagas.

De acordo com o edital, o candidato concorre apenas às vagas destinadas ao curso e ao polo para o qual originariamente tenha se cadastrado. Além disso, não é permitido se inscrever em ambas modalidades de seleção e em mais de um curso/polo.

As inscrições devem ser feita exclusivamente pelo site da UFJF. O exame será aplicado no dia 16 de julho, em Juiz de Fora, Governador Valadares, Boa Esperança e Sete Lagoas. As provas serão realizadas em um único dia, nos horários das 9h às 12h (primeira prova presencial) e das 14h às 18h (segunda prova presencial), exclusivamente na cidade para a qual o interessado se inscrever, em locais a serem divulgados no comprovante definitivo de inscrição.

Resultado

O gabarito das provas objetivas do processo seletivo específico será divulgado às 9h do dia 17 de julho, e o resultado final no dia 31 de julho, a partir das 15h, no site da UFJF

Confira o edital completo.