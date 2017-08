O Unifor-MG está com as inscrições abertas, no link até o dia 31 de agosto, para os seguintes cursos de pós-graduação: Direito Processual Civil; Estética Facial Corporal; Gestão de Projetos; Fisiologia do Exercício; MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Marketing e Controladoria; MBA em Práticas Mercadológicas. A previsão para o início das aulas é setembro deste ano. Cada curso tem como investimento 18 parcelas de R$ 270.

O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária ou casa lotérica, até a data do vencimento – todo dia 10 de cada mês. Após esse período, somente na Tesouraria do Centro Universitário de Formiga. A partir da segunda parcela, há 5% de desconto para egressos e 10% de desconto para pagamento até o vencimento da mensalidade.

Todos os cursos têm duração de três semestres e carga horária de 450 horas/aula, sendo que 60 horas da carga horária total serão para atividades sem assistência docente. O curso terá início somente com número mínimo de 20 alunos. Caso não forme turma, a taxa de matrícula será devolvida integralmente.

CURSOS

* Direito Processual Civil

Público-alvo: Advogados e bacharéis em Direito

Com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), tornou-se imprescindível, para todos aqueles que lidam com o Direito, o estudo das suas novas diretrizes processuais construídas sobre matriz constitucional. Nesse particular, é o art. 1º do CPC/2015, no qual afirma que o Processo Civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, o novo Código de Processo Civil de 2015, com novos institutos, com alterações profundas no processo de conhecimento, na sistemática recursal e no processo de execução, traz a necessidade premente de conhecer em profundidade as alterações já ocorridas e os rumos que o Processo Civil deverá tomar a partir de agora, o que gera a necessidade de discutir, ouvir e, acima de tudo, aprender a aplicar os novos conhecimentos. Sendo assim, o curso promove a oportunidade única neste momento histórico: refletir e discutir a respeito das alterações ocorridas no Processo Civil brasileiro.

* Estética Facial e Corporal

Público-alvo: Tecnólogos em Estética, Enfermeiros, Farmacêuticos, Fonoaudiólogos, Biomédicos, Médicos, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos, Odontólogos, Assistentes Sociais e outros Profissionais de nível universitário da área de saúde e áreas afins.

A Especialização em Estética Facial e Corporal busca viabilizar a integração da Instituição com as novas informações e discussões do grande universo da Estética, Saúde e Beleza, beneficiando a população acadêmica e os profissionais do mercado. O aluno terá, nessa pós-graduação, a oportunidade de atualizar e aprimorar os conhecimentos científicos, com novidades no campo da Estética e apresentações teóricas e práticas.

* Gestão de Projetos

Público-alvo: Profissionais de nível superior, executivos, gerentes e profissionais que atuam em ambiente de projetos de qualquer natureza.

O mercado de trabalho apresenta um contexto no qual a necessidade de resultados com prazos, custos e qualidade adequados é maior a cada dia. No ambiente corporativo, o planejamento, apesar de essencial, não é suficiente. Ao executar projetos, é preciso acompanhá-los e controlá-los para garantir o sucesso deles. É devido à complexidade envolvida no planejamento, execução e controle dos projetos que a profissão de gerente de projetos tem obtido maior destaque a cada dia. O gerente de projetos é o profissional responsável por integrar todos os assuntos que envolvem o projeto, por planejar as ações necessárias para atingir os objetivos definidos, acompanhar e garantir a execução do que foi planejado e alcançar as metas. O curso tem como objetivo transmitir aos alunos conhecimentos que os especializem para a gerência de projetos de qualquer natureza, permitindo ao profissional administrar os principais fatores que influenciam no sucesso de um projeto.

* Fisiologia do Exercício

Público-alvo: Graduados em Educação Física, Fisioterapia e demais profissionais da área da saúde.

A prática de exercício físico vem crescendo na sociedade, em face da busca por qualidade de vida, da necessidade de combate ao estresse, da preocupação com a velhice saudável, entre outros. Torna-se necessária a formação de profissionais capacitados para orientar os praticantes de forma segura e adequada. A sociedade contemporânea exige dos profissionais a capacidade de analisar e compreender as necessidades individuais, bem como informar e explicar as prescrições de exercícios físicos relacionados a homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e pessoas idosas. É com este intuito de oferecer aprofundamento científico e prático na formação acadêmica ao profissional que prescreve e orienta os exercícios físicos que o Centro Universitário de Formiga (UNIFOR-MG) criou o curso de Pós-Graduação Lato Sensu EM FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO.

* MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Marketing e Controladoria

Público-alvo: Graduados em Ciências Contábeis, Administração, Marketing, Economia e áreas afins.

O currículo diferenciado do MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Marketing e Controladoria é um forte aliado na formação de profissionais capacitados para uma carreira de sucesso. O curso prepara para a atuação em um mercado dinâmico, caracterizado por intensas mudanças no ambiente global. Ele tem como metas desenvolver técnicas e habilidades de gestão, planejamento e controle de empresas, segundo as necessidades do mercado. O curso oferece instrumentos necessários para o exercício, de modo seguro, das complexas atividades contábil-financeiras de organizações públicas e privadas.

* MBA em Práticas Mercadológicas

Público-alvo: Profissionais das áreas de Administração, Comunicação Social, Marketing, Publicidade, Relações Públicas ou outros portadores de Curso Superior que desejam aprofundar conhecimentos na área de Comunicação Social, Informação e Marketing.

O curso busca especializar profissionais na área de práticas mercadológicas com conhecimentos teóricos e práticos necessários à atualização de conceitos, métodos e ferramentas relacionados à gestão e à evolução das práticas que envolvam o comércio em geral, podendo ser na prestação de serviços, empresarial, serviços públicos e privados, visando à criação de vantagens competitivas no segmento.

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA: (APÓS QUITAÇÃO DO BOLETO DE MATRÍCULA)

Comprovante do pagamento da taxa de matrícula

Cópia do Diploma e do Histórico Escolar do curso de Graduação

Cópia do Documento de Identidade e CPF

Cópia do Título de Eleitor

Cópia do Certificado de Reservista

Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento

01 foto 3x4

Comprovante de residência

Os documentos podem ser entregues pessoalmente ou encaminhados para o endereço:

Centro Universitário de Formiga – Unifor-MG

A/C do Centro de Extensão, Pesquisa, Pós-graduação e Ensino a Distância (Cepep)

Avenida Dr. Arnaldo de Senna, 328 – Bairro: Água Vermelha

Formiga – MG – CEP: 35570-000

Mais informações nos telefones (37) 3329-1400 e 0800 283 0494.