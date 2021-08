A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) oferece cursos técnicos gratuitos de formação profissional para estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas. As inscrições começam nesta sexta-feira (20), e as aulas têm previsão de início em outubro.

Além da oportunidade gratuita de formação, o programa intitulado Trilhas de Futuro vai oferecer uma ajuda de custo de vale-transporte e alimentação para todos os alunos selecionados. Os cursos serão ministrados por instituições credenciadas, em 110 municípios mineiros.

Serão oferecidos cursos de enfermagem, mineração, vestuário, meio ambiente, redes de computadores, segurança do trabalho, marketing, mecânica, entre outros. O catálogo com todos os cursos oferecidos e as instituições e municípios que integram o programa já está disponível e pode ser acessado no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

Poderão se inscrever para as vagas estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio e também jovens que já concluíram essa etapa de ensino.