A Prefeitura de Itapecerica está com inscrições abertas para a designação de vagas temporárias de professores no município.

O número de vagas disponíveis não foi informado. Segundo a administração, elas devem surgir ao longo do ano, mas a designação está prevista para o dia 7 de fevereiro.

Os formulários para inscrições estão disponíveis no site da Prefeitura. Elas devem ser feitas até esta terça-feira (8).

Áreas

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as vagas são para regente da Educação Básica, que abrange as séries iniciais, e para professor da Educação Especial. A carga horária para ambos os cargos é de 24 horas semanais.

A seleção será feita por contagem de tempo e qualificação. Para concorrer ao cargo de regente da educação básica, é necessário curso de pedagogia completo ou normal superior.

Já para professor da educação especial, é exigido curso de pedagogia completo e pós-graduação em educação especial ou inclusiva.