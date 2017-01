As inscrições para o concurso do Hino do Centenário da Diocese de Luz se encerram no dia 2 de fevereiro. O prêmio para o vencedor será de R$2 mil.

O concurso de composição do Hino foi aberto em 8 de setembro e é válido para qualquer pessoa, homens e mulheres cristãos originários de todo o território da Diocese de Luz. Os concorrentes deverão enviar o material para a Mitra Diocesana, localizada na cidade de Luz.

Mais informações pelo site www.diocesedeluz.org.br, em Centenário Diocesano, ou pelo pastoral@diocesedeluz.org.br ou pelo telefone: (37) 3421-9000.

O Hino será uma marca das comemorações do Jubileu de Ouro da Diocese de Luz, que completará 100 anos de fundação em 8 de julho de 2018.

Confira aqui o edital