Em 2021, a premiação, de iniciativa dos órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), tem como temática o “Saneamento Além do Básico” e visa reconhecer, incentivar e divulgar boas práticas ou projetos associados ao saneamento básico em Minas Gerais.

As inscrições são gratuitas. Para concorrer, o participante deverá preencher o formulário disponível neste link, e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], incluindo de 3 a 5 fotos do projeto ou prática, até 22 de abril de 2021, quando se encerra o período de inscrições.

O regulamento desta edição, com as regras a serem seguidas por interessados em concorrer à premiação, foi publicado no Diário Oficial do Estado em 23 de março e está disponível no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Em 2021, o prêmio será distribuído em três categorias: melhor prática ou projeto associado ao abastecimento de água potável ou de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; melhor prática ou projeto associado ao esgotamento sanitário; e melhor prática ou projeto associado à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos.