As inscrições para o concurso da Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) têm início nesta quarta-feira (13) às 14h. O certame destina 413 vagas para cargos de nível superior, médio técnico, médio, fundamental completo, fundamental incompleto e elementar-alfabetizado.



A ficha de inscrição deverá ser preenchida exclusivamente pela internet (clique aqui) , até às 16h do dia 12 de dezembro. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a matrícula nas Bibliotecas Públicas Municipais Sócrates Bezerra de Menezes (praça São Vicente Férrer); Donatelli Gandra (Quinzinho) e Osório Garcia (Ouro Negro).

As inscrições serão efetivadas somente após a confirmação do pagamento feito por meio de boleto bancário até a data do vencimento.

Provas

As provas serão realizadas em três domingos e em dois turnos (manhã e tarde): 26 de janeiro; 2 de fevereiro e 9 de fevereiro.