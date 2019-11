As inscrições para o concurso público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste Para Gerenciamento Dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste) estão abertas e podem ser feitas até 6 de janeiro do ano que vem.

De acordo com a assessoria de comunicação do Samu, houve retificação nos editais 004/2019 e 005/2019 e, devido às alterações, as inscrições que foram feitas anteriormente serão canceladas.

O candidato que pagou a taxa de inscrição deve entrar em contato com o Instituto FIP, pelo endereço de e-mail cisurg@institutofip.com.br ou ligar para (44) 99707-9064 / (37) 3212-4464, para ressarcimento.

As informações sobre o Concurso Público do CIS-URG estão disponíveis no endereço eletrônico www.institutofip.com.br.