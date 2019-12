A administração municipal de Formiga divulgou na tarde desta quarta-feira (11), que estenderá o prazo para inscrições no Concurso Público até o dia 26 de dezembro. Até então, o período para se inscrever se encerraria nesta quinta-feira (12).

A mudança atendeu, segundo o Executivo, aos diversos pedidos de cidadãos interessados em concorrer a vagas disponibilizadas pelo concurso público da Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae)

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial do Instituto Consulplan: “www.institutoconsulplan.org.br”.

Os munícipes que não tiverem acesso à internet poderão preencher a ficha cadastral nas Bibliotecas Públicas Municipais Sócrates Bezerra de Menezes (Praça São Vicente Férrer); Donatelli Gandra (Quinzinho) e Osório Garcia (Ouro Negro). O certame destina 413 vagas para cargos de nível superior, médio técnico, médio, fundamental completo, fundamental incompleto e elementar-alfabetizado.