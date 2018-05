A Secretaria Municipal de Cultura está com as inscrições abertas para quem quiser participar do Festival “Louva Formiga”, marcado para o dia 2 de junho, na praça Ferreira Pires. Elas são gratuitas e poderão ser feitas até esta sexta-feira (4), via Correios ou diretamente na Secretaria de Cultura, de 8 às 11h e de 13 às 17h.

Além de dados pessoais, os artistas interessados em participar do evento deverão fornecer material com produção própria em CD.

O “Louva Formiga” fará parte das comemorações dos 160 anos da cidade. De acordo com o regulamento do festival, haverá uma comissão organizadora que selecionará os melhores trabalhos. Será feita uma triagem para pré-seleção de 20 músicas (inéditas e originais) que serão apresentadas no evento, sendo que, no mínimo, 50%, ou seja, dez vagas serão preenchidas por músicas formiguenses. O resultado da triagem, contendo a relação dos participantes e das respectivas obras musicais pré-selecionadas, será publicado no dia 21 de maio, no site da Prefeitura

O julgamento das melhores canções será realizado por júri designado pelo Poder Executivo e que deverá ser formado por nove pessoas ligadas ao meio musical, artístico e literário ou ONGs de cunho social. O júri avaliará as apresentações nos quesitos “letra”, “música” e “mensagem”.

A premiação será de R$2 mil (primeiro lugar); R$1.500 (segundo lugar); R$1 mil (terceiro lugar) e R$800 (melhor intérprete).

O “Louva Formiga” tem como objetivos fomentar a cultura, proporcionando um espaço para que compositores, músicos, intérpretes e grupos musicais dedicados à propagação da espiritualidade possam apresentar seus trabalhos artístico-musicais; incentivar, de forma ecumênica, a produção de músicas que tragam mensagens positivas de paz, amor, fraternidade, religiosidade e harmonia, além de incentivar a produção artística, literária e musical que propaga valores morais e éticos, em Formiga, além de desenvolver e aprimorar a cultura musical e espiritual formiguense, valorizando artistas, compositores, músicos e intérpretes.

Mais informações sobre o festival pelo site da Prefeitura ou pelo telefone 3329-1827.