O Unifor-MG realizará, no sábado (19), o Passeio Ciclístico do Movimento “Maio Amarelo”. A atividade é organizada pelos cursos de educação física e conta com o apoio da Prefeitura de Formiga, Polícia Militar e Bikeci.

A concentração será às 8h no Terminal Rodoviário e a largada está marcada para às 9h. Haverá oferta de serviços gratuitos e o sorteio de duas bicicletas.

O percurso é de cinco quilômetros. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Bikeci, localizada na rua Marechal Deodoro, 149, Centro de Formiga.