Foram abertas nesta segunda (6) e se estenderá até o dia 17 de Julho o período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado 002/2020 para formação de cadastro de reserva para os cargos de Condutor Socorrista, Médico e Técnico de Enfermagem do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência – CIS-URG Oeste.

Este Processo Seletivo Simplificado terá o prazo de validade até a homologação do Concurso Público, que está suspenso devido à pandemia do Novo Coronavírus. O edital com todas as informações, assim como a ficha de inscrição, poderão ser acessados no site do CIS-URG Oeste, na aba Processos Seletivos.

Vagas para Condutor Socorrista em Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Campo Belo, Carmópolis, Cláudio, Divinópolis, Dores do Indaiá, Itaguara, Itapecerica, Itaúna, Lagoa da Prata, Luz, Martinho Campos, Nova Serrana, Oliveira, Pains, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte.

Médico em Campo Belo, Divinópolis, Formiga, Itaúna, Luz, Nova Serrana, Oliveira.

Técnico de Enfermagem em Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Carmópolis, Cláudio, Itapecerica, Itaúna, Lagoa da Prata, Pains, Pará de Minas, Pitangui, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte