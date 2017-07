As inscrições para participação no programa Cozinha Brasil, que ocorrerá no Centro de Esportes e Artes Unificados (Ceus), começam na quinta-feira (20). O projeto estará em Formiga de 4 a 6 de setembro para celebrar os dez anos do Banco Municipal de Alimentos “Maria Athanázia de Freitas”. .

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de Minas Gerais (Sindvest), localizado à rua João Pedrosa, 215, bairro Quinzinho, ou nas unidades do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) nos bairros Rosário, Nossa Senhora de Lourdes, Souza e Silva e Novo Horizonte.

Serão formadas duas turmas com 70 alunos cada, portanto as inscrições são limitadas, com a turma 1 tendo o curso de 13h30 às 16h50 e a turma 2 de 18h às 21h20.

Mais informações podem ser obtidas no Banco de Alimentos pelo telefone 3329-1812.

O Cozinha Brasil

O Cozinha Brasil é uma iniciativa do Sesi com marca consolidada em todo o país. O programa tem o objetivo de auxiliar na melhoria da qualidade de vida a partir da alimentação saudável.

Criado em 2004, o Cozinha Brasil consiste em cursos que ensinam o preparo de alimentos saborosos e nutritivos a baixo custo, sem desperdícios e respeitando as diferenças regionais e de estações. Os participantes dos cursos vão aprender a: escolher os alimentos por seu valor nutritivo, preço e apresentação; aproveitar integralmente os alimentos, reduzindo o desperdício; preparar refeições observando a limpeza e preservando o sabor e os nutrientes dos alimentos; consumir alimentos em quantidade adequada e sob condições de higiene.