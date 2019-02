O Legislativo formiguense iniciará, neste ano, o programa “Jovem Aprendiz Câmara”. As inscrições para o processo seletivo do projeto, que consiste na celebração de contrato de aprendizagem com jovens, serão abertas na próxima segunda-feira (25), e vão até o dia 13 de março, na sede do Legislativo, à praça Ferreira Pires, 4, Centro (veja os horários em que as inscrições podem ser feitas em quadro abaixo). O edital pode ser acessado no site da Câmara de Formiga, o www.camaraformiga.mg.gov.br, no menu “Transparência”.

Poderá se inscrever no programa o jovem que tiver idade entre 14 e 24 anos incompletos; possuir RG, CPF e Carteira de trabalho; estiver matriculado e frequentando escola pública ou bolsista integral da rede privada ou ter concluído o ensino médio e estar desempregado, comprovadamente pela apresentação do histórico escolar.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher e assinar uma ficha, além de apresentar cópias do histórico escolar; da Carteira de Trabalho; da identidade; do CPF; e do comprovante de endereço; além dos seguintes documentos que comprovem a situação sociofamiliar: Comprovante de renda familiar; comprovante de recebimento de benefício social, de programa de transferência de renda, se for beneficiário; comprovante atestado pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano de que o candidato se enquadrou nas atividades relacionadas ao trabalho infantil, quando for o caso; comprovante atestado pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano de que o candidato está em situação de acolhimento institucional, quando for o caso.