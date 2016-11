As inscrições para o Processo Seletivo – Vestibular 2017 do Unifor-MG se encerram no sábado (26). Até às 18h, de sexta-feira (25) pelo site www.uniformg.edu.br, no campus e pontos de inscrições em Formiga e Divinópolis.

Já no sábado, inscrições apenas no campus, das 8h às 18h, e nos pontos de inscrições em Formiga e em Divinópolis. A taxa é de R$ 45. As provas serão realizadas no domingo (27), das 9h às 13h. Não será exigida leitura prévia de obra literária.

São oferecidos os seguintes cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Estética, Fisioterapia, Gestão Comercial (Novo Curso), Marketing, Medicina Veterinária, Pedagogia, Serviço Social.

Estrutura

O Centro Universitário de Formiga possui mais de 50 laboratórios modernos e equipados; amplas salas de aula; biblioteca com mais de 80 mil itens disponíveis no acervo; Salão Nobre e Salão de Eventos; Clube Unifor-MG de acesso gratuito para os alunos; estacionamento amplo e seguro; Clifor (Clínica Escola de Saúde), CLIMVET (Clínica de Medicina Veterinária), NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas) sem custos para a população de baixa renda; Centro de Estética, praças de alimentação bem estruturadas; dentre outras instalações.

Mais informações sobre o Vestibular no site www.uniformg.edu.br e pelo 0800 283 0494.

O edital está disponível no link https://www.uniformg.edu.br/images/informativo2016/09.Setembro/20160901114435635.pdf