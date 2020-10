As inscrições do Processo Seletivo Simplificado 004/2020 para formação de cadastro de reserva do Samu terão início neste sábado (24) e vão até o dia 10 de novembro.

Os cargos são para condutor socorrista, médico e técnico de enfermagem do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência – CIS-URG Oeste.

Este Processo Seletivo Simplificado terá o prazo de validade até a homologação do Concurso Público que retoma em breve as próximas etapas

O edital com todas as informações, e a ficha de inscrição, podem ser acessados no site do CIS-URG Oeste, na aba Processos Seletivos.