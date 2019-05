O período para a entrega dos documentos para a solicitação de patrocínio para eventos culturais sem fins lucrativos termina nesta sexta-feira (17).

Para participar do chamamento público, os interessados deverão apresentar suas propostas conforme condições estabelecidas pelo edital. Serão considerados inscritos os projetos recebidos pela comissão até a data limite, valendo, para a verificação da tempestividade, a data do protocolo.

O patrocínio é uma ação que se realiza por meio da aquisição do direito de associação da marca do patrocinador, ampliando o relacionamento com públicos de interesse, divulgando marcas, produtos, serviços, posicionamentos programas e políticas de atuação, agregando valor à marca do patrocinador.

As organizações interessadas em obter patrocínio do Município deverão comprovar a sua regularidade jurídica e fiscal, mediante apresentação de cópia autenticada ou cópia acompanhada da via original dos seguintes documentos: