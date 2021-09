O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Formiga (CMDCA), prorrogou, até a próxima sexta-feira (24), as inscrições para o preenchimento de três vagas para suplantes do Conselho Tutelar.

As inscrições podem ser realizadas na sede do CMDCA localizado à Praça Alberto Montarroyos, s/n, Centro, (terminal rodoviário de Formiga), das 08:30 às 16:00 horas.

Entre os requisitos para se candidatar, a pessoa precisar ter idade superior a 21 anos; idoneidade moral, comprovada por folhas e certidões de antecedentes cíveis e criminais expedidas pela Justiça Estadual e atestado de antecedentes “nada consta” fornecido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; morar em Formiga há pelo menos dois anos, entre outros. O edital completo está disponível no site da prefeitura.