O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informa tratar-se de golpe recente ligações para que aposentados façam a prova de vida on-line, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Nas chamadas, são falados todos os dados pessoais e enviada uma mensagem, por WhatsApp, pedindo para que o aposentado mande uma foto de um documento para finalizar o processo.

A prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS voltará a ser obrigatória. A Portaria nº 1.299 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), publicada no Diário Oficial da União, define que quem não fizer a comprovação de vida a partir de 1° de junho — até 31 de dezembro, dependendo da data prevista — terá o benefício bloqueado. A obrigatoriedade foi suspensa por várias vezes, desde 31 de maio do ano passado, com o intuito de evitar aglomerações durante a pandemia de covid-19.

Em nota, o INSS alerta a todos para que, caso recebam esse tipo de ligação, desliguem o telefone e não forneçam nenhuma informação. “O INSS não faz contato por telefone para procedimento de prova de vida”, declara.