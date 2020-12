Os segurados do INSS que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença podem conferir as datas de pagamento dos benefícios em 2021. O calendário, divulgado nesta quarta-feira (2), deve ser seguido de acordo com o número do benefício do segurado.

Segundo o INSS, o calendário de depósitos seguirá a mesma sequência de anos anteriores. Atualmente são mais de 35 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país.

Calendário de pagamentos do INSS em 2021 — Foto: Reprodução

Para saber o dia correto do pagamento, o segurado precisa saber o número do benefício.

Cada benefício pago pelo INSS é composto por uma numeração única e segue um padrão de 10 dígitos no seguinte formato: 999.999.999-9. O número a ser observado será o penúltimo, desconsiderando o dígito.