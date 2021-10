O Instagram apresentou instabilidade por volta das 15h30 nesta sexta-feira (8). Usuários relataram dificuldade de acessar o aplicativo.

Por volta de 15h55 (horário de Brasília), houve um pico de 1.652 reclamações de usuários no Brasil no site DownDetector, que reúne relatos de falhas em aplicativos. Para alguns, no entanto, o serviço voltou a funcionar normalmente.

Os relatos de instabilidade no DownDetector começaram a diminuir e, por volta das 16h05, o site registrava cerca de 900 notificações sobre o Instagram.

Nos Estados Unidos, a ferramenta registrou mais de 26 mil reclamações sobre o funcionamento do Instagram por volta das 15h40.