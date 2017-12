O Facebook pode em breve segregar os recursos de mensagem instantânea do Instagram em um aplicativo separado, da mesma maneira que fez com as mensagens instantâneas da rede social com o Messenger. De acordo com o The Verge, o novo aplicativo, chamado de Direct, já está disponível para download no Chile, Israel, Itália, Portugal, Turquia e Uruguai para Android e iOS.

A ideia, segundo Hemal Shah, um gerente de produto do Instagram, é permitir que os recursos de mensagem do aplicativo se desenvolvam de maneira mais dedicada. “O Direct cresceu dentro do Instagram ao longo dos últimos quatro anos, mas nós podemos fazê-lo ainda melhor se ele tiver um espaço próprio”, disse.

“Podemos ampliar os limites para criar o espaço de compartilhamento privado mais rápido e criativo quando o Direct for um aplicativo separado focado na câmera”, concluiu Shah. De fato, a ideia parece ser a mesma por trás da separação entre o Facebook e o Messenger – que forçou praticamente todos os usuários da rede social a baixar o novo aplicativo .

O novo app

Segundo o The Verge, que já teve acesso ao aplicativo, por enquanto ele só tem três telas. Ao abrir, ele mostra a câmera, num esforço para incentivar usuários a compartilhar conteúdo. À esquerda da câmera há uma tela de perfil na qual é possível acessar informações e configurações da conta, trocar de contas e acessar o Instagram. À direita, há a caixa de entrada, onde ficam as mensagens recebidas.

Ele já tem quatro filtros exclusivos, num possível incentivo para que os usuários baixem-no. Uma vez que isso é feito, porém, não é mais possível usar o direct do Instagram: clicar no ícone de mensagens instantâneas do aplicativo leva o usuário ao novo app – o que pode ser bem negativo para quem tem celulares mais lentos.

Durante 2017, o Direct do Instagram ganhou uma série de recursos novos – desde o suporte a links da internet até a possibilidade de rabiscar as fotos de seus amigos. Desde que o Facebook começou a plagiar descaradamente o Snapchat, o Direct acabou ganhando mais espaço por permitir o envio privado de fotos e vídeos.

